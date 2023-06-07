Здоровье 07 июня 2023, 11:51 «Экономика сегодня»: испанские ученые доказали пользу средиземноморской диеты для беременных

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Средиземноморская диета положительно влияет на общее состояние беременных, в том числе на снижение у них уровня тревоги. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на ученых из Университета Барселоны в Испании.

Они выяснили, что употребление фруктов, овощей, рыбы, орехов, бобовых, оливкового масла и нежирной молочной продукции не только улучшают эмоциональное состояние женщины, но и нормализуют сон.

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Всего в исследовании приняли 680 беременных. Лучшие результаты показала группа, которая придерживалась средиземноморкой диеты.

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