Здоровье 19 января 2023, 10:39 Экономию на лекарствах для больниц в Минздраве России опровергли Минздрав России опроверг снижение затрат на лекарственное обеспечение больниц РИА «Новости»

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Расходы бюджета на лекарства в больницах в 2022 году увеличились. Минздрав России опроверг новость о снижении затрат на лекарственное обеспечение стационаров, рассказал «Интерфакс».

«Информация и выводы, приведенные в исследовании, о якобы снижении затрат стационаров на лекарственное обеспечение не соответствуют действительности», — объявила пресс-служба.

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Затраты государственных больниц на лекарственное обеспечение, наоборот, увеличились, сказали в Минздраве и привели данные Федерального фонда обязательного медицинского страхования. За первые три квартала прошлого года на лекарства в региональных и муниципальных стационарах направили 281,8 миллиарда рублей, или примерно четверть от общего объема расходов. За то же время в 2021 году стационары истратили примерно на 20 миллиардов меньше. В федеральных больницах расходы тоже увеличились — 23,3 против 14,9 миллиарда рублей.

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Ранее «Коммерсант» со ссылкой на систему мониторинга тендерных закупок в фармацевтической отрасли Headway Company заявил, что по итогам прошлого года закупки лекарств для районных стационаров уменьшили на 32%, для городских — на 28%, а в целом для госучреждений — на 8%.