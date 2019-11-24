Экологи перечислили «грязную дюжину» продуктов

Ученые призвали быть внимательнее при покупке некоторых продуктов. В частности, минимум в 12 овощах и фруктах наверняка остались пестициды, заявили исследователи.

Как сказано в исследовании Environmental Working Group (EWG), риск для здоровья таят в себе овощи и фрукты, не защищенные толстой кожурой. Самыми опасными с этой точки зрения следует признать клубнику, шпинат, капусту, нектарины, яблоки, виноград, персики, черешню, груши, помидоры, сельдерей и картофель.

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«Более 90% образцов клубники, яблок, вишни, шпината, нектаринов и капусты дали положительный результат на наличие остатков двух или более пестицидов», — указано в исследовании.

Ученые оговорились, что полученные результаты вовсе не означают, что нужно напрочь отказаться от употребления этих продуктов. Просто при их покупке следует быть внимательнее. Что под этим имеется в виду — исследователи не объяснили. На глаз определить наличие пестицидов в овощах и фруктах пока что для обычного покупателя затруднительно.

Для равновесия ученые составили и другой список продуктов: тех, в которых пестицидов или вовсе нет, или их исчезающе мало. На стороне света и добра в этом перечне оказались авокадо, кукуруза, ананасы, горошек, лук, папайя, баклажаны, спаржа, киви, белокочанная капуста, цветная капуста, дыня канталупа, брокколи, грибы и обычные дыни.