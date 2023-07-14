Здоровье 14 июля 2023, 19:06 Эколог Соколова рассказала, что упаковка блюд на вынос может содержать опасные канцерогены

Читать 360tv в

Опасность блюд на вынос заключается еще и в том, что в их упаковке могут содержаться опасные канцерогены, вызывающие серьезные заболевания. Об этом рассказала руководитель Союза энергоэкологической безопасности Наталья Соколова передала «Вечерняя Москва».

Она объяснила, что при контакте с таким упаковочным материалом в организм человека попадают канцерогены. А именно они могут провоцировать возникновение злокачественных новообразований. В частности, к таким опасным упаковкам относится и коробка от пиццы.

Реклама

Как отметило НСН, также часть материала пропитывают химическими составами. И как они влияют на здоровье человека, пока до конца неизвестно. Что делает упаковки еще более потенциально опасными для организма.

Авторы: