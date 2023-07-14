14 июля 2023, 19:06
Эколог Соколова рассказала, что упаковка блюд на вынос может содержать опасные канцерогены
Опасность блюд на вынос заключается еще и в том, что в их упаковке могут содержаться опасные канцерогены, вызывающие серьезные заболевания. Об этом рассказала руководитель Союза энергоэкологической безопасности Наталья Соколова передала «Вечерняя Москва».
Она объяснила, что при контакте с таким упаковочным материалом в организм человека попадают канцерогены. А именно они могут провоцировать возникновение злокачественных новообразований. В частности, к таким опасным упаковкам относится и коробка от пиццы.
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Как отметило НСН, также часть материала пропитывают химическими составами. И как они влияют на здоровье человека, пока до конца неизвестно. Что делает упаковки еще более потенциально опасными для организма.
Еда
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