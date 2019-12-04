Эколог предупредил об опасности пеших прогулок

Эколог рассказал, что во время прогулок около оживленной автомагистрали в организм попадают тяжелые металлы, канцерогенные частицы, частицы сажи, а также пыль от работы механизмов, шин и истирания тормозных колодок. Вместе с пылью от реагентов она поднимается в воздух и оседает в легких.

«Во время ходьбы учащается сердцебиение, дыхание, все это активно поглощается легкими и оседает там. В носоглотке тоже много чего застревает», — цитируют специалиста «Известия».

Он порекомендовал выбирать для прогулок скверы, бульвары, лесопарки и локации вдоль реки.