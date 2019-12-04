Эколог предупредил об опасности пеших прогулок
Гендиректор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев разъяснил радио Sputnik, что пешие прогулки не всегда полезны, поскольку городская среда неоднородна и в человеческий организм при вдыхании воздуха попадают разнообразные вредные вещества.
Эколог рассказал, что во время прогулок около оживленной автомагистрали в организм попадают тяжелые металлы, канцерогенные частицы, частицы сажи, а также пыль от работы механизмов, шин и истирания тормозных колодок. Вместе с пылью от реагентов она поднимается в воздух и оседает в легких.
«Во время ходьбы учащается сердцебиение, дыхание, все это активно поглощается легкими и оседает там. В носоглотке тоже много чего застревает», — цитируют специалиста «Известия».
Он порекомендовал выбирать для прогулок скверы, бульвары, лесопарки и локации вдоль реки.