Эколог объяснил, почему грязные окна опасны для здоровья

Эколог Антон Ястребцев объяснил, почему грязные окна могут нести опасность здоровью человека. По его словам, дело не столько в обеззараживании, сколько в инсоляции.

«Чем светлее в помещении, тем лучше человек себя чувствует. Если окна будут загрязнены, меньше света будет проникать через окна, причем это довольно серьезно сказывается. Поэтому окна важно мыть», — процитировало Ястребцева радио Sputnik.

Специалист подчеркнул, что важно вовремя смывать скапливающуюся на стеклах и рамах черную грязь. Она содержит сажу, канцерогенные вещества и может залететь в помещение с порывом ветра и попасть в легкие. Ястребцев отметил, что окна стоит мыть не реже чем два раза в год. Серьезнее всего необходимо подойти к этому вопросу тем, кто страдает от аллергии.

Эксперт уточнил, что состав пыли в летнее и зимнее времена года разный. Летом это в основном пыльца, на которую у большого числа людей аллергия. Зимой чаще накапливается сажа и хлориды. Лучше смывать это специальными химическими веществами, продающимися в магазинах для дома.