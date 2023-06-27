Здоровье 27 июня 2023, 15:31 Эколог Гильденскиольд предостерег от очистки воды просроченными фильтрами

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Если использовать для очистки воды просроченные фильтры, то можно подхватить кишечную палочку. Об этом News.ru рассказал эколог, доктор медицинских наук Сергей Гильденскиольд.

Речь идет о кувшинах со специальными кассетами для очистки воды. И, если у фильтра истек срок годности, то он становится опасен для здоровья. Кишечная палочка, легионелла, лямблия или криптоспоридия — это те болезнетворные бактерии, которые образуются на биологической пленке в старой кассете.

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«Ни в коем случае не используйте просроченные фильтры. На фильтрах для воды с истекшим сроком годности образуется биопленка из болезнетворных бактерий. <…> Причем их количество в тысячи раз больше, чем в обычной водопроводной воде! Поэтому меняйте фильтр согласно указанному в инструкции сроку», — подчеркнул Сергей Гильденскиольд.

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