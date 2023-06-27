27 июня 2023, 15:31
Эколог Гильденскиольд предостерег от очистки воды просроченными фильтрами
Если использовать для очистки воды просроченные фильтры, то можно подхватить кишечную палочку. Об этом News.ru рассказал эколог, доктор медицинских наук Сергей Гильденскиольд.
Речь идет о кувшинах со специальными кассетами для очистки воды. И, если у фильтра истек срок годности, то он становится опасен для здоровья. Кишечная палочка, легионелла, лямблия или криптоспоридия — это те болезнетворные бактерии, которые образуются на биологической пленке в старой кассете.
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«Ни в коем случае не используйте просроченные фильтры. На фильтрах для воды с истекшим сроком годности образуется биопленка из болезнетворных бактерий. <…> Причем их количество в тысячи раз больше, чем в обычной водопроводной воде! Поэтому меняйте фильтр согласно указанному в инструкции сроку», — подчеркнул Сергей Гильденскиольд.
Врачи
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