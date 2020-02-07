Екатеринбуржцы изобрели маски, которые защитят от коронавируса

Технолог проекта Екатерина Мизгина рассказала, что их маски отличаются от обычных дополнительным четвертым слоем с ионами меди.

«Это дополнительный фильтр. Производим ткань из отходов медного производства, путем переработки получаем антибактериальный порошок. Его впитываем в структуру волокон. Если на ткань попадут микробы, они будут инактивированы в течение двух часов на 99,9%», — заявили стартаперы.

Отмечается, что маски многоразовые — они способны выдержать 100-120 стирок. Изобретатели уверены, что их разработка защитит от любой инфекции, которая передается воздушно-капельным путем.

Сейчас маски проходят стадию сертификации. Изобретатели ведут переговоры с двумя российскими частными клиниками.

Сообщается, что ориентировочная стоимость одной маски будет составлять 100-150 рублей.