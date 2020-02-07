    07 февраля 2020, 15:44

    Екатеринбуржцы изобрели маски, которые защитят от коронавируса

    Ирина Нагайникова

    В Екатеринбурге разработали антибактериальные маски с ионами меди. По словам создателей, они снизят риск заражения коронавирусом, сообщил сайт Ura.ru.

    Технолог проекта Екатерина Мизгина рассказала, что их маски отличаются от обычных дополнительным четвертым слоем с ионами меди.

    «Это дополнительный фильтр. Производим ткань из отходов медного производства, путем переработки получаем антибактериальный порошок. Его впитываем в структуру волокон. Если на ткань попадут микробы, они будут инактивированы в течение двух часов на 99,9%», — заявили стартаперы.

    Отмечается, что маски многоразовые — они способны выдержать 100-120 стирок. Изобретатели уверены, что их разработка защитит от любой инфекции, которая передается воздушно-капельным путем.

    Сейчас маски проходят стадию сертификации. Изобретатели ведут переговоры с двумя российскими частными клиниками.

    Сообщается, что ориентировочная стоимость одной маски будет составлять 100-150 рублей.