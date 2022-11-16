Здоровье 16 ноября 2022, 16:08 EJPC: ученые выяснили, что утро является лучшим временем для занятий спортом

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Ученые из Нидерландов заявили, что утро является лучшим временем для тренировок. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на European Journal of Preventive Cardiology.

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Участниками эксперимента стали 85 тысяч человек в возрасте 42 до 78 лет. Выяснилось, что занятия спортом в первой половине дня снижают риск инсульта и ишемической болезни сердца. По данным ученых, оптимальное время для физической активности — с 08:00 до 11:00.