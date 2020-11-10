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    10 ноября 2020, 21:42

    Добровольцы пожаловались на побочные эффекты вакцины Pfizer

    Наталья Жуковская

    Головная боль, повышенная температура и ломота — на эти побочные эффекты новой вакцины Pfizer пожаловались некоторые добровольцы. Всего шесть стран приняли участие в испытаниях — это более 43 тысяч добровольцев, сообщило британское издание Mirror.
    Добровольцы пожаловались на побочные эффекты вакцины Pfizer

    Многие добровольцы, испытавшие на себе новую американскую вакцину от коронавируса, описали «неприятные ощущения».

    Фармацевтический гигант Pfizer и его немецкий партнер BioNTech ранее сообщили о том, что третья фаза испытаний прошла успешно. Однако не все добровольцы могут похвастатья бессимптомным протеканием вакцинации. Некоторые сравнивали ощущения после укола с «тяжелым похмельем», отметив, что побочные эффекты усиливались после второго укола.

    Кто-то из испытуемых сообщил, что состояние после Pfizer можно сравнить с побочными эффектами после прививки от гриппа.

    Испытание новой вакцины проходило «вслепую»: пациенты не знали, вкалывают ли им Pfizer или плацебо.

    Но есть и неоспоримые плюсы в испытаниях вакцины. Мировые фондовые индексы начали неделю с подъема. Так рынок отреагировал на успехи при тестировании препарата Pfizer и результаты выборов американского президента.