Добровольцы пожаловались на побочные эффекты вакцины Pfizer

Многие добровольцы, испытавшие на себе новую американскую вакцину от коронавируса, описали «неприятные ощущения».

Фармацевтический гигант Pfizer и его немецкий партнер BioNTech ранее сообщили о том, что третья фаза испытаний прошла успешно. Однако не все добровольцы могут похвастатья бессимптомным протеканием вакцинации. Некоторые сравнивали ощущения после укола с «тяжелым похмельем», отметив, что побочные эффекты усиливались после второго укола.

Кто-то из испытуемых сообщил, что состояние после Pfizer можно сравнить с побочными эффектами после прививки от гриппа.

Испытание новой вакцины проходило «вслепую»: пациенты не знали, вкалывают ли им Pfizer или плацебо.

Но есть и неоспоримые плюсы в испытаниях вакцины. Мировые фондовые индексы начали неделю с подъема. Так рынок отреагировал на успехи при тестировании препарата Pfizer и результаты выборов американского президента.