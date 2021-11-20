Эффекту «матового стекла» при COVID-19 нашли объяснение

Массивный тромбоз капилляров в легких при COVID-19 назвали причиной возникновения синдрома «матового стекла». Маленькие тромбы при коронавирусной инфекции могут появляться где угодно.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок пояснил Ura.ru, что воспаление в легких происходит как раз из-за тромбозов мелких капилляров.

«Тромбы появляются прямо в потоке крови, потом мелкие кровяные сгустки попадают в капилляры, забивая их, и возникает синдром „матового стекла“», — сказал врач.

Болибок добавил, что обычно при COVID-19 поражения возникают у внутренней оболочки сосудов. Это чрезвычайно нежный слой клеток, при их малейшем повреждении и образуются тромбы. Ущерб инфекция наносит в том числе тромбоцитам — и свертываемость крови резко повышается.

«Начинает страдать такая функция, как фибринолиз, то есть способность организма растворять образовавшиеся тромбы», — подчеркнул иммунолог.

Сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев заметил, что нарушение свертываемости крови при СОVID-19 приводит к сбою в насыщении кислородом легких.

«Плохо идет передача кислорода из артерий, которые взяли кровь в легких, и, наоборот, когда оскудевшая кислородом кровь поступает в легкие», — сказал он.

У больного ковидом маленькие тромбы, по словам Хорошева, могут образовываться в разных частях тел — как в питающих головной мозг сосудах, так и в несущих кровь к другим органам, в том числе к сердцу.