Здоровье 07 августа 2023, 03:19 Эффективный способ избавления от хронических болей нашли в США NEJM: хронические боли может ослабить скремблерная терапия Freepik

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Ученые американского Университета Джона Хопкинса смогли найти способ, как избавить пациентов от хронической боли. Результаты исследований представили в статье для издания The New England Journal of Medicine.

Применение скремблерной терапии, при которой проводят электрическую стимуляцию через кожу при помощи электродов, помогло облегчить хроническую боль у 80-90% пациентов.

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При этом методе у человека блокируют нервные импульсы, ответственные за передачу в головной мозг болевых сигналов. Пациенты почувствовали значительное облегчение буквально за 12 получасовых сеансов.

«Скремблерная терапия — это самое эффективное достижение. Оно существенно снижает употребление опиоидов и может быть постоянно», — рассказал директор отдела паллиативной медицины университета Томас Смит.

Отмечается, что скремблерную терапию можно использовать при боли при онкозаболеваниях или невропатической боли. Врачи смогут назначать этот метод только после тщательного обследования пациента.