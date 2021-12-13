Эффективность российских вакцин против «омикрона» проверят за две недели

Российские ученые в ближайшие две недели оценят эффективность вакцин против «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Наши ученые изучают этот штамм с точки зрения защитных свойств вакцин, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации. И так же, как в других государствах, в ближайшие две недели дадут нам данные о том, насколько наши лекарственные препараты эффективны», — сказала вице-премьер, ее процитировал ТАСС.

До этого Голикова отметила, что из 117 россиян, прибывших из ЮАР, где был впервые выявлен «омикрон»-штамм, мутировавший вирус обнаружили у 16 человек.

Еще раньше глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид поразился скоростью распространения нового штамма — каждые два-три дня. Количество инфицированных именно этой версией вируса в Великобритании к Новому году может перейти за миллион.

ВОЗ ранее предупреждала о том, что новый штамм может быть более устойчив к действию существующих вакцин, но сам по себе является менее опасным, чем «дельта».