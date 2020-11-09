Эффективность прозрачных масок для помощи глухим оценили в России

В настоящее время из-за повсеместного использования повязок для лица, закрывающих область рта, слабослышащие люди испытывают массу трудностей. Зарубежные ученые нашли решение в виде прозрачной защитной маски.

Барсуков позитивно воспринял эту инициативу. По его словам, такие средства индивидуальной безопасности необходимо использовать медицинским специалистам, пишет ИА Nation News.

«В первую очередь, такими масками должны быть обеспечены врачи в поликлиниках и других медучреждениях, особенно врачи скорой помощи», — подчеркнул председатель.

Ранее главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов заявил о высоком риске заражения коронавирусом в самолете и здании аэропорта.