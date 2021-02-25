Эффективность прививок от коронавируса у ВИЧ-инфицированных проверят в РФ

Вице-премьер России Татьяна Голикова после заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере поручила предпринять меры, чтобы выяснить, как действует вакцинация от коронавируса на ВИЧ-инфицированных пациентов, написало РИА «Новости».

«Минздраву России, Роспотребнадзору проработать вопрос о возможности организации научных исследований по изучению резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам в субъектах РФ», — процитировало соответствующий протокол радио Sputnik.

Уточняется, что доклад по этой теме нужно предоставить до 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что предельная отпускная цена вакцины «Спутник V» теперь составит 866 рублей, раньше она могла стоить 1942 рубля.