Эффективность гомеопатии доказана?

Стресс, простуда, насморк, жар и головная боль… Триста миллионов человек по всему миру предпочитают не бежать сразу за антибиотиками, а бороться с болезнью с помощью более щадящих методов лечения.

Это делает почти половина австрийцев, каждый четвертый итальянец и практически вся Франция. А 75% испанцев хотели бы получить рецепт гомеопатических препаратов. И что же они все в этом нашли?

Давайте для начала разберемся с терминами. Ведь гомеопатию у нас часто путают то с фитотерапией, то с народной медициной. На самом деле гомеопатия — это способ лечения, заключающийся в применении малых доз лекарственных веществ. И вот что говорят врачи.

«ВОЗ в 2014 году создала стратегию развития гомеопатического метода лечения до 2023 года. В этой стратегии подчеркивается, что метод гомеопатии является одним из самых распространенных методов комплементарной медицины и рекомендуется его использовать в практическом здравоохранении», — сказала профессор кафедры педиатрии им. Г. Н. Сперанского РМАНПО, д. м. н. Ирина Холодова.

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С Европой все понятно. А как с гомеопатией у нас? Чем предпочитают лечиться россияне?

Опрос провела исследовательская компания OMI, и оказалось, что подход к здоровью у нас почти такой же, как у итальянцев. То есть гомеопатические препараты регулярно принимает каждый четвертый, причем многие — в качестве профилактики. А женщины преимущественно используют такие средства «в качестве дополнения к приему основных лекарств».

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В России гомеопатию практиковали давно, а в 1995 году приказом Министерства здравоохранения признали официальным методом лечения. Но в последние годы вокруг нее очень много споров. То пытаются ограничить, то обвиняют в неэффективности и бездоказательности.

Начнем с того, что за гомеопатическими средствами официально закреплен статус «лекарство». Это решение Минздрава. Гомеопатия не запрещена ни в одной стране мира, а в некоторых даже включена в систему государственного медицинского страхования.

Гомеопатию часто обвиняют в том, что она работает благодаря эффекту плацебо. Мол, человек принимает таблетку и верит, что исцеляется. С этим еще можно было бы согласиться, если бы эти препараты применяли только взрослые. Но разве можно заставить поверить в плацебо годовалого ребенка? Или животных, которых тоже лечат гомеопатией — в Европе это особенно распространено, ведь в ветеринарии там уже запрещены антибиотики.

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Но больше всего мифов — вокруг состава гомеопатических средств. Содержание активного вещества в таких препаратах действительно ниже, чем в обычных лекарствах. А значит, действуют они безопаснее. Гомеопатию пренебрежительно называют сахарными шариками. Что ж, сахар действительно есть, но только в качестве нейтральной основы.

«В качестве вспомогательных веществ используется не только сахароза, но и лактоза, изольмат натрия и другие вещества. И, кстати, в твердых лекарственных формах, к которым мы все привыкли, к традиционным таблеткам, вспомогательных веществ- до 65%. Изначально всегда берется действующее вещество в 100% концентрации и идет серия разведений. Разведение проводится либо 1:10, либо 1:100, это указывается на упаковке с гомеопатическим средством. Сколько раз развели, обозначается цифрой», — объяснила кандидат фармацевтических наук, фармаколог, директор НАИМ Светлана Талашова.

Источник фото: телеканал «360»

Для производства гомеопатических лекарств используются биологически активные вещества лекарственных растений, а также сырье животного и минерально-химического происхождения. Изготовителей еще обвиняют в том, что концентрация активного вещества внутри таблетки некоторых дозировок так мала, что ее невозможно измерить. Гомеопаты отвечают: зато можно увидеть эффект от приема.

Кстати, качество производства лекарства, представленного в аптеке, обязательно контролируется и соответствует международным стандартам GMP. А «колбы и ступки» давно ушли в прошлое. Лекарства, создаваемые по-старинке — вручную, можно найти только в некоторых производственных отделах аптек. Разницу в качестве вы увидите сразу.

В России нет упрощенных правил регистрации для гомеопатических лекарств для безрецептурного отпуска. Все строго. Те гомеопатические препараты, которые вы можете там купить, прошли обязательные клинические исследования.

Наиболее полный набор таких публикаций и их анализ содержит известная библиотека Кокрейн. На основании анализа публикаций лекарственному препарату присваивается определенный уровень доказательности. Мы спросили у эксперта, есть ли какие-то данные об одном из самых известных препаратов — «Оциллококцинуме».

«Современные данные международных исследований, в которых изучалась эффективность применения „Оциллококцинума“ в лечении и профилактике респираторно-вирусных инфекций и гриппа подтверждают его пользу и полное отсутствие побочных эффектов. Исследователи отметили, что „Оциллококцинум“ способствует быстрому купированию острой респираторной инфекции и гриппа, сокращает длительность заболевания», — сказал зав. кафедрой поликлинической и неотложной педиатрии РНИМУ им. Пирогова, д. м. н., заслуженный врач РФ Борис Блохин.

Источник фото: телеканал «360»

Клиническая гомеопатия — это рациональный подход к лечению заболевания. Это особенно важно, когда болеют дети. В этом случае нужны нетоксичные препараты с быстрым действием, которые не повлияют на будущее развитие ребенка.

Один из плюсов гомеопатических лекарств в том, что они позволяют снижать лекарственную нагрузку на организм — как показали исследования, включение таких препаратов в схему лечения помогает снижать употребление более токсичных средств (противовоспалительных, антибиотиков и так далее).

Вот, например, актриса Любовь Толкалина открыто заявляет, что с помощью гомеопатии вылечила дочь от гайморита.

«Я долгое время верила, что могут помочь врачи. Мы ходили, делали „кукушку“, пили антибиотики, в конечном итоге вырезали аденоиды. И после того, как мы сделали все, что сказали врачи, выяснилось, что это все сделали зря. Кто-то из подруг сказал: почему ты не попросила совет, я дам тебе телефон, сходи. Таким образом я впервые попала к гомеопату, и удивительно было то, что при соблюдении режима приема средств у меня вдруг дочка задышала. Конечно, прием гомеопатии требует дисциплины, но это того стоит, потому что гомеопатия действительно работает», — делится актриса Любовь Толкалина.

Источник фото: телеканал «360»

Так что с одной стороны — положительный опыт пациентов, а с другой — скепсис ученых. И пока специалисты и медики спорят, люди продолжают лечиться гомеопатическими препаратами.

И, пожалуй, самое главное, люди хотят знать о гомеопатии больше. Таковы данные исследования. Большинство согласились с тем, что мало про нее знают. 60% готовы лечиться сочетанием гомеопатических препаратов и других лекарственных средств или терапевтических методов. Абсолютные противники, как видно, в меньшинстве. Так что не удивляйтесь, если препарат из категории «гомеопатия» вам выпишет врач. Это совершенно законно!

Помните главное правило — не занимайтесь самолечением, а доверьте свое здоровье врачу. Каким оно будет, должен решать специалист. Разумное сочетание различных медицинских методов — это возможно. Главное, будьте здоровы!