Эффективное средство борьбы с раковыми клетками нашли в России

Свинец-212 оказался эффективным средством для борьбы со злокачественными опухолями молочной железы. К такому выводу пришли ученые Курчатовского института.

Специалисты института изучили целый ряд веществ, чтобы найти наиболее подходящее для уничтожения раковых клеток молочной железы. Одним из перспективных соединений оказался свинец-212, сообщила газета «Известия». Его применение является удобным, так как период полураспада изотопа свинца-212 составляет 10 часов. Этого времени хватает для приготовления препарата, его транспортировки и введения.

«Мы провели собственные эксперименты, которые подтвердили, что свинец-212 является одним из наиболее подходящих лекарственных агентов при лечении раковых опухолей, в частности, молочной железы», — заявил сотрудник НИЦ «Курчатовский институт» Константин Коков.

Введенный в организм свинец распадется на поверхности раковой клетки и повреждает опухоль. Злокачественное образование уничтожает радиоактивное излучение, выделяющееся при распаде изотопа. Свинец-212 применяют для борьбы с раком не только в России, но и других странах.