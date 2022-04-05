Эффективное лечение рака. Как выбрать клинику для лучевой терапии

Лучевая терапия применяется при лечении 70% пациентов с онкологическим заболеванием. Этот метод позволяет полностью устранить опухоль или уменьшить ее. Онколог-радиолог клиники Acıbadem с более чем 24-летним стажем Фуля Агаоглу рассказала, на что обратить внимание при выборе медучреждения для комплексного и эффективного лечения рака.

Источник фото: Acibadem.com.ru

Современное оборудование обеспечивает не только эффективность, но и безопасность лечения. Врачи Acıbadem много лет успешно справляются со сложными случаями рака, применяя такие новейшие технологии, как MR Linac, CyberKnife и Gamma Knife.

Источник фото: Acibadem.com.ru

Специалисты клиники используют разные методы и устройства в зависимости от типа, местоположения и стадии опухоли.

Лечение рака может быть долгим процессом, и то, что все врачи работают в одной команде, является безусловным преимуществом.

«В Acıbadem мы работаем как одна команда. Каждого пациента оценивает онкологический консилиум, и мы принимаем совместное решение о методе на каждом этапе лечения», — отметила доктор Агаоглу.

Важен индивидуальный план лечения. В Acıbadem персонализированный подход соблюдается на всех этапах лечения. Учитываются не только особенности опухоли, но возраст, история болезни и даже привычки.

«Каждому пациенту мы выбираем передовые методы визуализации (ПЭТ КТ, МРТ и другие), можем взять образцы в виде закрытых биопсий, используем самые современные методы патологического обследования», — рассказала профессор.

Огромную роль играет и большой опыт специалистов. Врачи всех клиник сети Acıbadem, которая является крупнейшей турецкой группой медицинских компаний, обмениваются опытом и расширяют свои знания. Это помогает им достичь консенсуса при выборе наиболее эффективного плана лечения.

Источник фото: Acibadem.com.ru

Заботливое отношение и комфортная обстановка помогают пациентам сосредоточиться на выздоровлении.

«Мы создали среду, в которой медицинские специалисты с особой теплотой и отзывчивостью относятся к пациентам», — отметила онколог Acıbadem.

Пациентам Acıbadem гарантирован наилучший уход даже при самом сложном процессе лечения. Связаться с клиникой можно по телефонам: +7 916 530 22 11, +7 495 135 82 80. Адрес в Москве — Большая Якиманка, 26. Подробности — на сайте и в Telegram-канале.