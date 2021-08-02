Вакцина от коронавируса оказалась эффективна против постковида

После вакцинации от коронавируса не возникает постковидного синдрома, если человек все же заразился. К таким выводам пришли ученые благодаря предварительным результатам исследования.

Еще одним доказательством, по мнению врача-инфекциониста Евгения Тимакова, можно считать отсутствие привитых в реабилитационных центрах.

«Анализ ситуации показывает, что людей, которые привились, в реабилитационных центрах нет, то есть вакцина, по предварительным научным данным, которые есть, спасает от постковидного синдрома», — рассказал он РИА «Новости».

Ранее о влиянии вакцинации на постковидный синдром рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Он отметил, что вакцинация отрубает ковидный хвост. По его мнению, если это подтвердится, то вакцина будет считаться не просто профилактической, а реабилитационной.

Директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ имени А. Е. Евдокимова Аркадий Верткин рассказал, что у переболевших СОVID-19 может наблюдаться одышка, сухой кашель, тяжесть за грудиной и невозможность сделать глубокий вдох.