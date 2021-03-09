Доктор Мясников раскрыл тайны еды для женщин. Видео

Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников в своей еженедельной авторской программе на телеканале «Россия 1» перечислил самые важные для женщин продукты. В первую очередь он назвал печень трески и брокколи.

В преддверии Международного женского дня Мясников посвятил рубрику «Тайны еды» в новом выпуске полезному для женского здоровья питанию. Доктор подчеркнул, что главными микроэлементами до менопаузы являются кальций и витамин D. Они содержатся в сырах, йогурте, молоке и твороге, а также в печени трески.

Женщинам важно употреблять в пищу продукты, нормализующие уровень эстрогенов. Это бобовые, сыр тофу, красный виноград, персики, чеснок и льняное масло. Необходимо есть достаточное количество ненасыщенных жиров.

«Морепродукты, омега-3, растительные масла, омега-6 — это все очень полезно», — добавил Мясников.

Он также посоветовал есть брокколи, которые предотвращают онкологические заболевания.

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