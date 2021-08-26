Кандидат медицинских наук, диетолог Лариса Федотова рассказала, какая еда будет преобладать в рационе человека в будущем. По ее словам, на ней существенным образом скажется цифровизация. Об этом сообщила «Российская газета».

«Каким бы это ни показалось странным, но на то, что мы в будущем будем есть, повлияет цифровизация, причем гораздо раньше, чем через 50 лет. Уже сегодня мы с помощью разных гаджетов измеряем, сколько шагов прошли, какой у нас уровень глюкозы, пульс, давление и так далее. Правда, пока всем этим „докторам на руке“ мы не особо доверяем, используем их скорее ради интереса», — процитировали «Известия» слова Федотовой.

В будущем систему отстроят, данные с устройств-помощников будут поступать врачу, он их тщательно проанализирует и скажет, что человеку употреблять в пищу, исходя из его индивидуальных особенностей.

Диетолог отметила, что в основном будет сделан упор на качественное питание с учетом потребностей организма и с поправкой на содержимое кошелька.