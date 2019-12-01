Единственная инфекционная больница Новочеркасска осталась без врачей

В связи с увольнением врачей в МБУЗ «Специализированная инфекционная больница» приостановили прием больных. В медучреждении работали три врача стационарного отделения. Двум из них сейчас больше 70 лет, поэтому они ушли по собственному желанию в ноябре 2019 года.

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А доктор-инфекционист — заведующий отделением — находится на больничном. Он также написал заявление об увольнении.

Средний медицинский персонал больницы продолжает работать на своих местах

«Приказом Минздрава Ростовской области все взрослые пациенты-новочеркасцы будут обслуживаться в инфекционных подразделениях медицинских учреждений города Аксая и Центральной городской больницы города Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.

Детей с ОРВИ, пневмонией и ангиной отвезут в детскую городскую больницу Новочеркасска. Несовершеннолетних с кишечными инфекциями и другими инфекционными заболеваниями сначала осмотрят педиатры местной детской городской больницы, а потом их доставят в медучреждения Аксая и Центральную городскую больницу Ростова-на-Дону.