Здоровье 13 февраля 2023, 16:37 «Еда на бегу». Эндокринолог Лазуренко объяснила причины появления ожирения у детей

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У детей отсутствуют полноценные приемы пищи в виде завтрака, обеда и ужина. Чаще всего они питаются перекусами. Таким образом диетолог, терапевт Наталья Лазуренко в разговоре с «Ридусом» прокомментировала растущие показатели ожирения в России среди подростков.

«У детей много нагрузки в виде обучающих секций, разных курсов, занятий с репетиторами, подготовки к экзаменам. Этот ритм закручивает, и на элементарную физиологию остается очень мало времени», — добавила эндокринолог.

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Рацион подростков, как заметила диетолог, состоит преимущественно из углеводов и жиров. Современным детям крайне не хватает пищи в виде овощей, фруктов и белка. Кроме того, подростки привыкли питаться на бегу, забывая про употребление обычной воды, подчеркнула медик.

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Ранее сообщалось, что в России зафиксировали шестикратный рост случаев ожирения у детей в возрасте от 15 до 17 лет.