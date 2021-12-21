Eat This, Not That: недостаток воды и белка особенно вредны в пожилом возрасте

Названы самые вредные пищевые привычки в пожилом возрасте. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на издание Eat This, Not That.

Во-первых, это недостаток воды. С возрастом люди чувствуют жажду более слабо, поэтому за питьевым режимом стоит следить.

Во-вторых, это недостаток белка. У пожилых людей мышечная масса уходит гораздо быстрее, поэтому белок необходим для организма.

Кроме того, не стоит слишком поздно ужинать, так как в пожилом возрасте ухудшается метаболизм. Это увеличивает риск развития диабета.

Еще организму вредит недостаток клетчатки. Она необходима для работы ЖКТ, поэтому в рацион стоит включить овсянку, ягоды и бобовые.

Уточняется, что такие привычки вредны в любом возрасте, но в пожилом особенно сильно сказываются на организме.