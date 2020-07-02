Джокович и его супруга получили отрицательные результаты теста на COVID-19
Новак Джокович, сербский теннисист, и его супруга сдали повторные тесты на коронавирус. Они оказались отрицательными. Об этом сообщил «Интерфакс».
Новак и его жена сдали тест спустя 10 дней после первого тестирования. В течение всего этого периода времени у пары не было никаких симптомов болезни. Сейчас они находятся в Белграде
Ранее у пары обнаружили коронавирус во время выставочного турнира в Сербии и Хорватии, который устроил спортсмен. За это он был подвергнут критике, написал сайт «Аргументы и факты».