Джокович и его супруга получили отрицательные результаты теста на COVID-19

Новак и его жена сдали тест спустя 10 дней после первого тестирования. В течение всего этого периода времени у пары не было никаких симптомов болезни. Сейчас они находятся в Белграде

Ранее у пары обнаружили коронавирус во время выставочного турнира в Сербии и Хорватии, который устроил спортсмен. За это он был подвергнут критике, написал сайт «Аргументы и факты».