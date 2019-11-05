Дым от курения оказался опаснее для зрения, чем гаджеты

По словам медицинского чиновника, ученые обследовали 1,4 тысячи детей в возрасте шести-восьми лет. Оказалось, что воздействие табачного дыма при пассивном курении истончает сосудистую оболочку глаз у малышей. Исследователи нашли прямую зависимость числа курильщиков в семье с тяжестью воздействия на детский организм. Результаты научной работы опубликованы в октябрьском выпуске журнала JAMA Ophthalmology.

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«Поэтому в следующий раз перед тем, как посетовать на школу и гаджеты как главные угрозы для глаз детей, подумайте, не курите ли вы при них», — отметил замминистра.

Кроме того по его словам, курение в присутствии детей имеет и другой эффект, психологический. Странно, если родители рассказывают ребенку о вреде курения, а сами дымят. Это сказывается негативно на психике ребенка.