  • Дым от курения оказался опаснее для зрения, чем гаджеты

    05 ноября 2019, 10:24

    Алексей Сахаров

    Табачный дым приводит к патологическим изменениям глаз у детей, заявили в российском Минздраве, опираясь на исследования ученых Китайского университета в Гонконге. Пассивное курение оказалось куда опаснее гаджетов, рассказал замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

    По словам медицинского чиновника, ученые обследовали 1,4 тысячи детей в возрасте шести-восьми лет. Оказалось, что воздействие табачного дыма при пассивном курении истончает сосудистую оболочку глаз у малышей. Исследователи нашли прямую зависимость числа курильщиков в семье с тяжестью воздействия на детский организм. Результаты научной работы опубликованы в октябрьском выпуске журнала JAMA Ophthalmology.

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    «Поэтому в следующий раз перед тем, как посетовать на школу и гаджеты как главные угрозы для глаз детей, подумайте, не курите ли вы при них», — отметил замминистра.

    Кроме того по его словам, курение в присутствии детей имеет и другой эффект, психологический. Странно, если родители рассказывают ребенку о вреде курения, а сами дымят. Это сказывается негативно на психике ребенка.