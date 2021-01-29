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    29 января 2021, 04:12

    Задержки дыхания во сне назвали «тихим убийцей»

    Кирилл Фролов

    Временная остановка дыхания во сне (апноэ) способна вызвать инсульт или сердечный приступ. Об этом напомнили в австралийском Институте исследования сердца, сообщило издание Express.
    Задержки дыхания во сне назвали «тихим убийцей»

    Апноэ, отмечают ученые, повышает уровень адреналина в крови. Это ведет к увеличению давления, из-за чего повышается риск возникновения сердечного приступа, ишемической болезни, аритмии, сердечной недостаточности и инсульта. Поэтому апноэ по сне еще называют тихим убийцей.

    Пациенты, у которых дыхание во время сна задерживается постоянно, сталкиваются с нарушением структуры сна. Из-за этого возникают дальнейшие проблемы. Среди них дневная сонливость, головные боли, снижение концентрации и памяти, частая смена настроения. Также апноэ являются фактором риска возникновения эректильной дисфункции и сахарного диабета.

    Заметить апноэ можно самостоятельно — при длительной задержке дыхания человек просыпается посреди ночи. Если это происходит регулярно, следует обратиться за медицинской помощью. Также стоит насторожиться при появлении храпа.