Задержки дыхания во сне назвали «тихим убийцей»

Апноэ, отмечают ученые, повышает уровень адреналина в крови. Это ведет к увеличению давления, из-за чего повышается риск возникновения сердечного приступа, ишемической болезни, аритмии, сердечной недостаточности и инсульта. Поэтому апноэ по сне еще называют тихим убийцей.

Пациенты, у которых дыхание во время сна задерживается постоянно, сталкиваются с нарушением структуры сна. Из-за этого возникают дальнейшие проблемы. Среди них дневная сонливость, головные боли, снижение концентрации и памяти, частая смена настроения. Также апноэ являются фактором риска возникновения эректильной дисфункции и сахарного диабета.

Заметить апноэ можно самостоятельно — при длительной задержке дыхания человек просыпается посреди ночи. Если это происходит регулярно, следует обратиться за медицинской помощью. Также стоит насторожиться при появлении храпа.