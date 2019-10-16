Движение в поддержку ЗОЖ появилось в Солнечногорске. Его сторонники сжигают бургеры

Солнечногорская активистка устраивает настоящую казнь неправильному питанию. Она сжигает бургеры рядом с ресторанами быстрого питания. Так девушка пытается запустить целое движение в поддержку здорового образа жизни — «бодиантифа».

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Спортсменка Анастасия Сайдашева из Солнечногорска выложила в Instagram видео, на котором сжигает 50 бургеров. Подобными акциями сторонники нового общественного движения «бодиантифа» борются с нездоровым питанием. Фастфуд для них не просто вредная еда. Это символ продовольственной политики, которую они не могут принять.

«Даже мясо, в принципе, не горит. Они плавятся. Я не знаю, из чего они сделаны. Нет, ну можно предположить, что там большое содержание сахара и так далее. Много консервантов, усилителей вкуса. Но это не оправдание, чтобы это употреблять», — заявила активистка.

По словам Анастасии, это «народное противодействие пропаганде набивания животов». Повторять подобные обряды активисты планируют по графику и только в общественных местах. Затею поддержали уже свыше 20 человек из разных городов России и даже других стран. Но не обошлось без критики.

«Очень много людей, которые противостоят этому и готовы этому противостоять. Может быть, сейчас это особо не заметно, но мне много людей пишут личными сообщениями. Они выражают свое несогласие: они привыкли себя ощущать такими, какие они есть. Они думают, что они хорошие и этого достаточно, но ненормально двигать нездоровые темы», — отметила девушка.

Источник фото: телеканал «360»

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Активисты уверяют, что не хотят ни с кем ссориться. Они якобы выступают за помощь и просвещение. Но по другую сторону баррикад находятся бодипозитивисты — люди, принимающие свое тело таким, какое оно есть. Но оппонентам этого не понять. Такую позицию они нарекли «бодифашизмом» или отсутствием работы над собой. Здесь и возникает спор сторон.

«Я представитель бодипозитива. Я считаю, что ни к какому „бодифашизму“ это не имеет никакого отношения, как говорят современные активисты, сжигающие бургеры. Во-первых, потому что бодипозитив — это не только про лишний вес, а также просто про принятие себя, любовь к своему телу. И корнями уходит в феминизм. Бодипозитив — это не про то, что мы ленимся и лежим на диване. Это про активность и просто про принятие себя», — сказала Наталья Морозова, последовательница движения бодипозитив.

Новое движение «бодиантифа» уже вызвало общественный резонанс и в интернете. Так, многие пользователи социальных сетей не увидели, например, в сжигании бургеров способа борьбы с нездоровым питанием.

Источник фото: телеканал «360»

Маркетологи уверяют, что черный пиар — тоже пиар. С одной стороны, активисты выражают протест, но с другой — лишний раз обращают внимание общественности на фастфуд.

«Это привлечет людей на фудкорты и, в целом, в сами рестораны быстрого питания. Но, в любом случае, это работает как пиар. Для кого-то он хороший, для кого-то он плохой», — отметил маркетолог Артем Евтишин.

Тем не менее, новое движение, пропагандирующее здоровый образ жизни, уже уверенно заявило о себе и нашло положительный отклик. В запасе у активистов еще множество акций и демонстраций, но подробности они пока держат в секрете.