Две женщины погибли от коронавируса в Нижегородской области

Власти Нижегородской области сообщили, что две жительницы региона старше 80 лет с подтвержденным коронавирусом погибли. У них обострились хронические заболевания.

Также вечером в воскресенье стало известно о пяти новых случаях СOVID-19 в Алтайском крае. А также девять человек заболели в Марий Эл. Общее число зараженных в республике достигло 13, сообщила пресс-служба главы региона. В Карачаево-Черкесии подтверждены первые три случая заражения, рассказали в оперштабе региона.

В Москве за сутки были подтверждены 536 новых случаев инфицирования. Всего в столице — 3893 заболевших, причем большая половина из них — люди от 18 до 45 лет. Также вирусом заразились 19 детей.

До 1 мая 2020 года жители страны должны соблюдать режим самоизоляции и не покидать место жительства. Об этом сообщил президент в своем обращении. Меры необходимы, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу и предотвратить распространение инфекции.