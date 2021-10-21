Больше половины россиян выступили за обязательные прививки от коронавируса для врачей. Такого мнения придерживаются 64% жителей страны. Еще 55% поддержали требования по вакцинации до 80% персонала на предприятиях.

Опрос, посвященный мерам борьбы с коронавирусом, провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения. Его результаты опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Введение QR-кодов для посещения массовых мероприятий и общественных мест одобрили 56% респондентов. Среди вакцинированных так думают 74%.

При серьезном ухудшении эпидемической ситуации с COVID-19 73% опрошенных будут за предоставление делающим прививки работникам двух выходных за каждый компонент вакцины. Еще 68% положительно отнесутся к обязательным прививкам для чиновников, а 64% не против продажи билетов на самолеты только по QR-кодам.

На полях Валдайского форума президент РФ Владимир Путин заметил, что пандемия COVID-19 унесла больше жизней, чем Первая мировая война.