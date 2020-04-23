Две пациентки с тяжелой формой коронавируса есть в Курганской области

Она рассказала, что «у части пациентов заболевание протекает в легкой форме, но тем не менее две пациентки — это женщины старше 50 лет — заболевание у них протекает в тяжелой форме». Также есть три пациента с коронавирусом средней степени тяжести. Всего в регионе зафиксировано 27 случаев заболевания.