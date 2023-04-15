15 апреля 2023, 02:04
Две новых поликлиники построят в Симферополе
Две новых поликлиники возведут в Симферополе. Строительство планируют завершить в 2024 году. Такой информацией поделился председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, сообщил «Крым 24».
Строительные работы начали в 2023 году. А в 2022-м в рамках нацпроекта «Здравоохранение» правительство приобрело 49 автомобилей.
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Также в регионе появились 44 фельдшерско-акушерских пункта и одна врачебная амбулатория.
Строительство
Поликлиники
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