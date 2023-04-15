Здоровье 15 апреля 2023, 02:04 Две новых поликлиники построят в Симферополе

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Две новых поликлиники возведут в Симферополе. Строительство планируют завершить в 2024 году. Такой информацией поделился председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, сообщил «Крым 24».

Строительные работы начали в 2023 году. А в 2022-м в рамках нацпроекта «Здравоохранение» правительство приобрело 49 автомобилей.

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Также в регионе появились 44 фельдшерско-акушерских пункта и одна врачебная амбулатория.