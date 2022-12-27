Здоровье 27 декабря 2022, 11:09 Два жителя Хабаровского края умерли от свиного гриппа Минздрав Хабаровского края сообщил о смерти двух жителей от свиного гриппа Министерство здравоохранения Хабаровского края / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В Хабаровском крае два человека умерли от свиного гриппа. Об этом сообщил глава Минздрава региона Юрия Бойченко в эфире телеканала «Губерния».

По его данным, за неделю в Хабаровском крае зафиксировали 121 случай заболевания гриппом, в основном свиным. По данным Telegram-канала Минздрава региона, оба смертельных случая произошли в стационаре инфекционного отделения Городской клинической больницы имени профессора Войн-Ясенецкого. В анамнезе обоих пациентов была «тяжелая сочетанная патология»: гипертоническая болезнь, онкозаболевание четвертой стадии, ишемическая болезнь сердца. Смерть наступила из-за тотального поражения легких, вызванного вирусом свиного гриппа.

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Бойченко заявил, что досрочное начало новогодних каникул в школах региона — уже со вчерашнего дня — поспособствовало улучшению эпидситуации. Несмотря на то, что сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом превышает эпидпорог почти втрое, ситуация оценивается как стабильная. Доля вирусов гриппа среди циркулирующих в Хабаровском крае составляет 40%.

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