Два способа правильно есть помидоры назвали в Сети

Чтобы получать от помидоров максимальную пользу, нужно есть их правильно. Пользователь китайской платформы Sohu перечислил два лучших способа.

Он отметил, что в томатах содержатся антиоксиданты и витамины С и Е. Кроме того, эти овощи улучшают состояние кожи и предотвращают развитие некоторых видов рака.

Пользователь платформы отметил, что большая часть людей предпочитает есть помидоры сырыми, потому что уверены — так можно получить больше витамина С. Он подчеркнул, что свежие овощи не всегда являются источником питательных веществ, в особенности это касается помидоров. Блогер подчеркнул, что антиоксидантные свойства ликопина в этих овощах можно усилить с помощью термической обработки или добавления масла.

Во время термической обработки витамин С в помидорах разрушится, однако питательная ценность помидора от этого меньше не станет. Если же человек предпочитает есть помидоры свежими, то кожицу с них лучше не снимать — в ней содержится много полезных веществ. Однако есть их на голодный желудок не стоит.

«Если хотите пополнить запас витамина С, в таком случае стоит отдать предпочтение свежим помидорам, а если получить больше питательных веществ — приготовить их», — заключил автор поста.