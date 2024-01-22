Здоровье 22 января 2024, 20:25 Два случая оспы обезьян выявили в Петербурге у туристов из Китая Роспотребнадзор выявил в Петербурге два случая оспы обезьян у туристов из Китая Unsplash

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Два случая заболевания оспой обезьян выявил Роспотребнадзор в Санкт-Петербурге у туристов, вернувшихся из Китая. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Заболевание диагностировано у двух мужчин, вернувшихся из туристической поездки в административный округ Гонконг», — говорится в сообщении.

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Роспотребнадзор уведомил, что заболевшие находятся в инфекционной больнице, угрозы для их жизни нет. Эксперты проводят расследование и предпринимают меры для предотвращения распространения заболевания.

Оспа обезьян — это редкое вирусное заболевание, особо опасное для людей с ослабленным иммунитетом, отметили в ведомстве.

В Таиланде в конце октября зафиксировали смертельный случай оспы обезьян. Из 24 заболевших один человек скончался.