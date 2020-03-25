    25 марта 2020, 19:21

    Два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус умерли в Москве

    Нина Петлинова

    Два пожилых пациента, у которых зафиксировали коронавирус, скончались в Москве. Об этом сообщил оперштаб столицы.

    Одному из погибших было 88 лет, второму — 73 года. Их пол пока не известен. В оперштабе Москвы уточнили, что у обоих пенсионеров коронавирус обнаружили прижизненно. Кроме нового типа инфекции, у них была пневмония и «имелись сопутствующие патологии».

    Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания

    Оперштаб Москвы.

    По последним данным, в России зафиксировали 658 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших находится в Москве — 410 человек.

    11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Впервые инфекция появилась в Китае в конце 2019 года. Сейчас заболевание зафиксировали более чем в 170 странах по всему миру. Всего новым типом инфекции заразились более 420 тысяч человек. Не смогли справится с заболеванием около 19 тысяч пациентов.