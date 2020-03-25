Два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус умерли в Москве

Одному из погибших было 88 лет, второму — 73 года. Их пол пока не известен. В оперштабе Москвы уточнили, что у обоих пенсионеров коронавирус обнаружили прижизненно. Кроме нового типа инфекции, у них была пневмония и «имелись сопутствующие патологии».

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания Оперштаб Москвы.

По последним данным, в России зафиксировали 658 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших находится в Москве — 410 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Впервые инфекция появилась в Китае в конце 2019 года. Сейчас заболевание зафиксировали более чем в 170 странах по всему миру. Всего новым типом инфекции заразились более 420 тысяч человек. Не смогли справится с заболеванием около 19 тысяч пациентов.