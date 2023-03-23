Эксклюзив 23 марта 2023, 11:34 Два пациента с подозрением на сибирскую язву поступили в больницу Подмосковья Минздрав Подмосковья: в больницу поступили два пациента с подозрением на сибирскую язву РИА «Новости»

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В медицинской организации, подведомственной Минздраву Московской области, находятся два пациента с подозрением на сибирскую язву. Предварительные анализы заболевание не подтвердили, состояние обоих удовлетворительное, рассказали «360» в Минздраве Подмосковья.

Уточняется, что бригада скорой помощи доставила пациентов в больницу с соблюдением всех эпидемиологических мер. Их поместили в мельцеровский изолированный бокс, чтобы исключить контакты с остальными. Медики провели полный комплекс медицинских исследований, взяли необходимые анализы и направили их в лабораторию для установки диагноза.

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«Ситуация находится на контроле Минздрава Московской области и Роспотребнадзора», — подчеркнули в подмосковном министерстве.

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Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в подмосковную больницу поступил пациент с подозрением на сибирскую язву, его изолировали в одной из инфекционных больниц, предварительно — в Сергиевом Посаде. Результаты анализов будут готовы в течение пары дней.