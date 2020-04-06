Два пациента с коронавирусом скончались в Москве

Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Москве. У них также была двухсторонняя пневмония и другие сопутствующие заболевания.

«В Москве скончались два пациента с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — 67 лет и 72 года. Оба пациента имели сопутствующие заболевания. Среди них — хронический бронхит, сахарный диабет, гипертензия, кардиосклероз», — приводит ТАСС слова представителей оперштаба.

Ранее сообщалось, что власти столицы пока не планируют ужесточать меры ограничений. Пока они достаточны для борьбы с распространением инфекции. Но если москвичи перестанут сидеть дома — ужесточение возможно.

По данным стопкоронавирус.рф, в России зафиксированы 6343 случаев инфицирования коронавирусом. 4484 из них в Москве. За последние сутки в Москве зафиксировано 591 новое заражение.