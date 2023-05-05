Здоровье 05 мая 2023, 15:25 Два новых стационара появятся в Тазовском районе в ЯНАО

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В Тазовском районе ЯНАО возведут два новых стационара. Об этом сообщил сайт «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Как добавил «Ямал-Медиа», один стационар будет инфекционным, другой — туберкулезным. Оба появятся за пределами медицинского городка и смогут одновременно принимать по 12 пациентов.

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«Пациенты смогут получать специализированную медицинскую помощь в родном поселке, в комфортных условиях», — подчеркнул главный врач Тазовской районной больницы Эльдар Фараджев.

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