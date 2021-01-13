Два новых штамма COVID-19 выявили в США
Об этом говорится в отчете, опубликованном в Facebook.
«Новый вариант несет мутацию, идентичную штамму Великобритании. Но, вероятнее всего, возник в штамме вируса, который уже присутствует в США. Исследователи также сообщают об эволюции еще одного штамма США, который приобрел три другие генные мутации», — сказано в сообщении.
Пока неясно, насколько распространен первый из штаммов. Второй в декабре–январе наблюдался в основном в Коламбусе.
Авторы публикации уточнили, что у них нет информации об устойчивости мутаций к уже имеющимся вакцинам.
Главный научный сотрудник медцентра университета Питер Молер считает, что этот вопрос надо тщательно изучить, и призвал не реагировать слишком эмоционально на появление новых штаммов.
Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании кабмина сообщила, что российские вакцины эффективны против нового штамма коронавируса