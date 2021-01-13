Два новых штамма COVID-19 выявили в США

Ученые медицинского центра Университета штата Огайо сообщили, что обнаружили два новых штамма коронавируса на территории США. Один из них аналогичен британскому варианту инфекции, второй, предположительно, более заразен. Выявлено три его мутации.

Об этом говорится в отчете, опубликованном в Facebook.

«Новый вариант несет мутацию, идентичную штамму Великобритании. Но, вероятнее всего, возник в штамме вируса, который уже присутствует в США. Исследователи также сообщают об эволюции еще одного штамма США, который приобрел три другие генные мутации», — сказано в сообщении.

Пока неясно, насколько распространен первый из штаммов. Второй в декабре–январе наблюдался в основном в Коламбусе.

Авторы публикации уточнили, что у них нет информации об устойчивости мутаций к уже имеющимся вакцинам.

Главный научный сотрудник медцентра университета Питер Молер считает, что этот вопрос надо тщательно изучить, и призвал не реагировать слишком эмоционально на появление новых штаммов.

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