Здоровье 14 августа 2023, 10:47 Два новых отделения открыли в детской больнице на северо-западе Москвы Два новых отделения открыли в детской больнице имени Башляевой в Москве после ремонта Сайт мэра и правительства Москвы

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Два новых отделения, гастроэнтерологическое и травматическое, открыли на базе детской городской клинической больницы имени Башляевой. Их отремонтировали и модернизировали, сообщил главврач медучреждения Исмаил Османов.

По его словам, гастроэнтерологическое отделение больницы является передовым не только в Москве, но и в России. Его оснастили самым современным оборудованием. После обновления здесь теперь будут размещать маленьких пациентов вместе с родителями.

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«Здесь помогают детям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в том числе пациентам с редкими и тяжелыми прогрессирующими заболеваниями», — подчеркнул Османов.

Кроме этого, главврач медицинского учреждения отметил и важность работы отделения травматологии. Он рассказал, что после ремонта там поставили 50 коек. Здесь оказывают как плановую, так и экстренную помощь. Отделение оснастили качественной аппаратурой, в том числе для помощи в тяжелых случаях.

В больнице имени Башляевой врачи-травматологи выполняют малоинвазивные эндоскопические оперативные вмешательства на суставах, а также лечат ортопедические патологии.

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