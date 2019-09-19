Два новых ФАПа откроются в деревнях Богородского округа до 2023 года

В Богородский округ уже несколько лет привлекают врачей в рамках программы «Земский доктор». Только в 2019-м году набрали более 20 специалистов, среди них врачи из Ивановской, Владимирской областей и даже из Красноярска.

Сейчас в городском округе Богородский 14 фельдшерско-акушерских пунктов. Десять — недавно построены в рамках губернаторской программы. До 2023 года появятся еще два — в деревнях Авдотьино и Молзино. Поэтому новые кадры скоро понадобятся.

Источник фото: телеканал «360»

Терапевт Татьяна Симонова работает в буньковской участковой больнице, а по средам — в ФАПе. По программе «Земский доктор» заключила контракт на пять лет. Миллион рублей вложила в жилье.

«Для меня 4 года пролетели, как один день. Все жители знают меня, уже сроднились с ними», — делится терапевт Татьяна Симонова.

Источник фото: телеканал «360»

500 тысяч по программе получила и фельдшер — заведующая ФАПом Надежда Труханова. Она долгое время работала в Ногинском роддоме акушеркой, потом пришла сюда. В деревне — около полутора тысяч жителей, раньше приходилось ездить в буньковскую поликлинику.

Источник фото: телеканал «360»

В Колонтаеве проживают 500 человек. Особое внимание уделяется пожилым и маломобильным жителям. Фельдшеры регулярно посещают на дому тяжелых больных. В ФАПе также проводится первый этап диспансеризации и профессиональный осмотр. Также в этом ФАПе работает школа профилактики сахарного диабета.

Источник фото: телеканал «360»

Программа целевого набора действует уже много лет. После обучения молодые специалисты должны отработать три года в медицинских организациях округа. Таким образом, только за 2019-й год в богородские больницы пришли работать 17 терапевтов и 6 педиатров.

«За счет этого на сегодняшний день укомплектованность врачами — участковыми, терапевтами и педиатрами, а это самые дефицитные специалисты на сегодняшний день, — выросла и составляет порядка 75 процентов», — сказал главный врач Ногинской ЦРБ Сергей Лившиц.

Источник фото: телеканал «360»

Также врачам первичного звена выплачивается 32 тысячи рублей — такую меру поддержки предложил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.