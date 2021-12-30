Главные факторы, которые помогут снизить смертность от коронавируса, — это соблюдение ограничений и вакцинация. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передало РИА «Новости».

«Важнейшими мероприятиями по снижению смертности от COVID-19 являются соблюдение ограничительных мероприятий и вакцинация», — сообщила Голикова

Зампредседателя правительства РФ отметила, что на 30 декабря 78,7 миллиона россиян получили первый компонент вакцины, почти 74,5 миллиона — полностью привиты.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. В России зарегистрировано несколько вакцин: «Спутник V» и «Спутник Лайт», разработанные НИЦЭМ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» от центра «Вектор», КовиВак», сделанная в Центре имени Чумакова РАН. А 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков от 12 до 17 лет «Спутник М».

Ранее оперштаб поручил регионам обеспечить работу пунктов вакцинации от коронавируса в новогодние праздники. Руководителям регионов необходимо принять дополнительные меры по борьбе с распространением вируса и росту уровня вакцинации, обеспечить неукоснительное соблюдение всех ковидных ограничений.