Два человека заразились коронавирусом в Британии

«Мы подтверждаем положительные анализы на коронавирус у двух пациентов в Англии, они члены одной семьи», — говорится в сообщении ведомства.

Минздрав уточняет, что «задействованы проверенные процедуры по контролю за распространением инфекции».

Общее количество больных инфекцией приближается к 10 тысячам. Из них около 200 — с летальным исходом.