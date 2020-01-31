Два человека заразились коронавирусом в Британии
Два первых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Британии. Об этом сообщил «Мир24» со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
«Мы подтверждаем положительные анализы на коронавирус у двух пациентов в Англии, они члены одной семьи», — говорится в сообщении ведомства.
Минздрав уточняет, что «задействованы проверенные процедуры по контролю за распространением инфекции».
Общее количество больных инфекцией приближается к 10 тысячам. Из них около 200 — с летальным исходом.