    31 января 2020, 14:08

    Два человека заразились коронавирусом в Британии

    Дарья Морозова

    Два первых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Британии. Об этом сообщил «Мир24» со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

    «Мы подтверждаем положительные анализы на коронавирус у двух пациентов в Англии, они члены одной семьи», — говорится в сообщении ведомства.

    Минздрав уточняет, что «задействованы проверенные процедуры по контролю за распространением инфекции».

    Общее количество больных инфекцией приближается к 10 тысячам. Из них около 200 — с летальным исходом.