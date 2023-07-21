Здоровье 21 июля 2023, 14:02 Два человека заболели лихорадкой Западного Нила в Ростовской области Роспотребнадзор: два случая заражения лихорадкой Западного Нила выявили в Волгодонске РИА «Новости»

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Два случая заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в 2023 году зарегистрировали в Волгодонске. В местной лаборатории установили, что переносчиками заболевания стали комары. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Ростовской области.

Сотрудники областного Центра гигиены и эпидемиологии обнаружили у 13,9% обследованных жителей специфические антитела к вирусу Западного Нила.

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Начало эпидемии совпало с приходом высокой температуры в июне, когда комары начали активно кусать людей. Чаще всего — около водоемов и в домах с затопленными подвалами.

«Немаловажную роль в распространении заболевания играют птицы, в особенности околоводного комплекса (вороны, голуби, утки, крачки), которые являются резервуаром вируса ЛЗН», — отметили в Роспотребнадзоре.

Для пресечения распространения заболевания в региональном ведомстве призвали жителей применять репелленты, хорошо закрывать окна в квартирах, не хранить воду в открытых емкостях.

Ростовчанам рекомендовали обращаться в медучреждение при ослаблении иммунитета после укуса комара.

«Если вы были на природе около водоема или дома, где вас укусил комар, и через два-восемь дней появились симптомы (подъем температуры до 38-40 градусов, озноб, понижение аппетита, боли в мышцах, особенно в икроножных, сыпь, в редких случаях — признаки менингоэнцефалита) — обратитесь в лечебное учреждение за медицинской помощью», — отметили сотрудники ведомства.

В Финляндии нашли комаров-переносчиков вируса лихорадки Западного Нила. Насекомых обнаружили в прибрежном муниципалитете Пори. Вспышку заболеваемости в стране оценили как маловероятную.