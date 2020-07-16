Два человека скончались от коронавируса в ЯНАО. В регионе могут ужесточить режим

Отмечается, что распространение инфекции в регионе все еще продолжается, в связи с чем могут ужесточить карантинные меры.

«Вынуждены констатировать два летальных случая за прошедшие сутки. В салехардской больнице скончались 49-летний мужчина и 54-летняя женщина с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией», — заявила Татьяна Бучкова, глава оперштаба.

В ЯНАО число смертей больных коронавирусом за весь период пандемии выросло до 59 человек. За минувшие сутки было отмечено 187 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели — 170 пациентов.