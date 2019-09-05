Два аппарата УЗИ поступили в подмосковный детский КДЦ

В отделение ультразвуковой диагностики Московского областного консультативно-диагностического центра для детей (МОКДЦД) поступили два УЗИ-аппарата экспертного класса с высокой разрешающей способностью, передовыми технологиями визуализации и постобработки изображения.

Новый рентген-аппарат появился в Протвинской больнице. Теперь сроки реабилитации сократятся Подробнее «Современные аппараты позволяют проводить исследования в кардиологии, ангиологии, нефрологии, урологии, педиатрии и неонатологии. Высокое качество изображения помогает врачам более детально поставить диагноз, а клиницистам выбрать тактику лечения», — сообщила главный врач МОКДЦД Нисо Одинаева. Аппараты закуплены по программы «Здравоохранение Подмосковья». Стоимость каждого составляет порядка шести миллионов рублей. «Диагностическая база играет важную роль в определении и постановке диагноза, назначении лечения. Поэтому наша задача — обеспечить медицинские организации Подмосковья современным оборудованием», — заявила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.