Два аппарата УЗИ поступили в подмосковный детский КДЦ
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«Современные аппараты позволяют проводить исследования в кардиологии, ангиологии, нефрологии, урологии, педиатрии и неонатологии. Высокое качество изображения помогает врачам более детально поставить диагноз, а клиницистам выбрать тактику лечения», — сообщила главный врач МОКДЦД Нисо Одинаева.
Аппараты закуплены по программы «Здравоохранение Подмосковья». Стоимость каждого составляет порядка шести миллионов рублей.
«Диагностическая база играет важную роль в определении и постановке диагноза, назначении лечения. Поэтому наша задача — обеспечить медицинские организации Подмосковья современным оборудованием», — заявила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.