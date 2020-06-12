Думали бронхит, а оказался арахис. В Москве ребенку провели операцию на бронхе

В Москве у двухлетней девочки воспалился левый главный бронх. Причиной послужил застрявший арахис.

Как сообщается на сайте городского департамента здравоохранения, ребенка привезли в детскую больницу № 9 имени Сперанского с высокой температурой и кашлем. Сначала врачи заподозрили бронхит, но сделав рентген увидели, что легкие девочки разного размера.

Медики заподозрили инородное тело и отправили ее к хирургам. Они провели операцию и извлекли арахис.

Хирурги определили, что он мешал ей уже около месяца. Орех разбух, полностью закрыл просвет бронха и вызвал воспаление его стенки. Сейчас ребенка готовят к выписке, ей остается только пропить лекарства от воспаления.

Ранее в Сургуте врачи провели сложную операцию на сердце четырехлетнего ребенка. Оно работало с нарушением ритма — 250 ударов в минуту. Такая особенность в итоге могла привести к летальному исходу.