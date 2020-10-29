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    29 октября 2020, 12:03

    Дроздов рассказал, как не заразиться коронавирусом от летучих мышей

    Алена Макаренко

    Не подхватить коронавирус от летучих мышей возможно, главное придерживаться определенных правил. Как — рассказал ученый-зоолог, ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».
    Дроздов рассказал, как не заразиться коронавирусом от летучих мышей

    «Такие новости появляются, когда совсем нечего рассказывать. Кто, где и когда видел летучих мышей? Ну, сама летучая мышь никогда на человека не сядет и не укусит. У нас и так обстановка эпидемическая неспокойная. Если ученые и нашли у летучих мышей коронавирус — это, конечно, нехорошая новость», — заявил Дроздов.

    Летучих мышей нужно сторониться, рассказал он. Ни в коем случае нельзя брать их в руки, хватать, даже если они сели на вас. Зоолог советует просто стряхнуть ее, и тогда она улетит. А от укуса хорошо защитит плотная одежда, маска и перчатки.

    По мнению ученого, вероятность нападения летучей мыши на человека равняется к одному случаю на миллион. Дроздов также посоветовал избегать чердаков, где эти животные обычно селятся.

    Ранее специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирусы у летучих мышей в России. Их типы предстоит определить. Ученые будут изучать летучих мышей еще два года.