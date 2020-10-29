Дроздов рассказал, как не заразиться коронавирусом от летучих мышей

«Такие новости появляются, когда совсем нечего рассказывать. Кто, где и когда видел летучих мышей? Ну, сама летучая мышь никогда на человека не сядет и не укусит. У нас и так обстановка эпидемическая неспокойная. Если ученые и нашли у летучих мышей коронавирус — это, конечно, нехорошая новость», — заявил Дроздов.

Летучих мышей нужно сторониться, рассказал он. Ни в коем случае нельзя брать их в руки, хватать, даже если они сели на вас. Зоолог советует просто стряхнуть ее, и тогда она улетит. А от укуса хорошо защитит плотная одежда, маска и перчатки.

По мнению ученого, вероятность нападения летучей мыши на человека равняется к одному случаю на миллион. Дроздов также посоветовал избегать чердаков, где эти животные обычно селятся.

Ранее специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирусы у летучих мышей в России. Их типы предстоит определить. Ученые будут изучать летучих мышей еще два года.