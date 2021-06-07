Мурашко рассказал, как дожить до 100 лет

Чтобы дожить до 100 лет, надо отказаться от табака и алкоголя, быть активным, как ребенок, и придерживаться режима питания. Эти несложные правила гарантированно продлят молодость и жизнь.

Такой совет РИА «Новости» дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Попробуйте пожить по графику, распорядку и типу питания, как живет десятилетний ребенок. Та же активность, те же нагрузки, тот же сбалансированный режим питания, продуктовый состав», — сказал Мурашко.

Он посетовал, что, когда люди становятся взрослыми, они начинают думать, что им многое позволено. Особенно, мальчики после 18 лет. Мурашко посоветовал быть сдержанным и мудрым.

Эксперт по питанию, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Зинаида Медведева перечислила семь продуктов, которые имеют особую ценность, так как помогают продлить молодость. Это проростки семян подсолнечника, льна, гречихи, ржи или пшеницы, ненасыщенные и растительные жиры, цитрусовые, летние ягоды, квашеная капуста, помидоры и горький шоколад.